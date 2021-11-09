Öğrenci servisi dere yatağına uçtu: Can pazarı yaşanıyor

Öğrencileri taşıyan servis midibüsü dere yatağına uçtu.

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09/11/2021

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Öğrenci servisi dere yatağına uçtu: Can pazarı yaşanıyor

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde öğrencileri taşıyan servis midibüsü dere yatağına uçtu. Kazada 30'a yakın öğrenci yaralanırken, olay yerinde can pazarı yaşanıyor.
Kaza, 14.00 sıralarında Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Emlak konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan servis midibüsünün sürücüsü, henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek dere yatağına uçtu.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Servis midibüsünün içinde bulunan 30’a yakın öğrenci yaralandı. Yaralılar itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla tek tek midibüs içinden çıkartılarak, sağlık ekiplerine sevk edildi.

Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen’de kaza yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Olay yerinde hala yaralı çıkartılırken, yaralılar bölgede bulunan yakın hastanelere sevk ediliyor. Öğrencilerin yakınları da kaza yerine gelerek çalışmaları takip ediyor.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.  (İHA)

09/11/2021 16:05
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TAGS: kocaeli, haber
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