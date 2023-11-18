Öğrenci Servisi Şoförü, 18 Yaşındaki Kıza Cinsel Taciz İddiasıyla Tutuklandı

Lefkoşa’da meydana gelen “cinsel saldırı ve cinsel taciz” suçlarından tutuklanan Şahadin Adem bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Murat Ergün mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 17 Kasım 2023 tarihinde saat 18.00 sıralarında şoförlüğünü yaptığı öğrenci servisine binen 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğunu, “Çok güzel bir kızsın, senden çok hoşlandım”diyerek, cinsel taciz suçunu işlediğini söyledi. Polis, yapılan şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, otobüste kamera olup olmadığının araştırılacağını, ayrıca görgü tanıklarının tespiti için çalışacaklarını ifade etti.Polis, soruşturma aşamasında zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise pişman olduğunu, yaşanan olaydan dolayı eşinin çok üzüldüğünü ve olayın istemsizce bir anda olduğuu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Haza Aksun, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)