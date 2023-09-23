Öğrenci Yurduna Giren Zanlı, Cinsel Saldırı İddiasıyla Tutuklandı

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23/09/2023

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Öğrenci Yurduna Giren Zanlı, Cinsel Saldırı İddiasıyla Tutuklandı

Gönyeli’de meydana gelen “cinsel tecavüz, geceleyin ev açma, cinsel saldırı, ciddi darp, darp ve mülke tecavüz” suçlarından tutuklanan Montel Njako Tankeu bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Engin Yıldız olguları aktardı. Polis, 23 Eylül 2023 tarihinde saat 00.05 raddelerinde Gönyeli'de bulunan bir öğrenci yurdu sakini R.A’nın  odasına zorla girip geceleyin ev açma suçunu işleyip mülke tecavüz eden Montel Njako Tankeu’nun  genç kadını ciddi şekilde darp ettikten sonra,  cinsel tecavüz suçu işlediğini söyledi. Polis, olayın ardından tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Polisin ardından söz alan zanlı ise kimseye zorla bir şey yapmadığını, kadının isteği ile bir şeyler yaşandığını ancak sonrasında vazgeçip, şikayetçi olduğunu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

23/09/2023 17:00
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TAGS: Montel Njako, haber, kıbrıs
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