Öğrenci yurtlarında yerli ürün kullanılması için protokol imzalandı

Bakanlıkta yer alan imza töreninde konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, ülkede hızla artan Üniversite sayısı ile birlikte yabancı Öğrenci sayısının da artığını, öğrencilerin konaklayabilmeleri için yurt yatırımlarının da aynı hızla devam ettiğini söyledi.

Yurtların yapımı ve faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli izinlerin bakanlık tarafından verildiğini hatırlatan Özyiğit, bu tür yatırımlar yapılırken yerli sanayicinin ürettiği ürünlerin kullanılmasına öncelik verilmesi amacında olduklarını ifade etti.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ise, sanayicilerin ülkeye yatırım yapan gerek yerli, gerekse yabancı yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde olduğunu kaydetti.

Avunduk, ülkeye yatırım yapıp menfaat sağlayacak girişimcilerin ülkeye katkı koyması gerektiğinin de altını çizdi. Konuşmaların ardından yerli ürün kullanımını artıracak işbirliği protokolüne imza konuldu