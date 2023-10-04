Öğrenciler, Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne bağışta bulundu

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04/10/2023

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Öğrenciler, Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne bağışta bulundu

Girne 18 Yaş Altı Özel Eğitim Merkezi Girne Amerikan Koleji öğrencileri, “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü” nedeniyle Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ziyaret etti.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, öğrenciler, Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nin işleyişi ile hayvan ve hayvan hakları konularında bilgi edinerek, barınağı gezdi.  

Ziyaret kapsamında öğrenciler, kendi imkanları ile aldıkları yaklaşık 100 torba mamayı Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne bağışladı.

04/10/2023 13:21
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TAGS: 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü, kktc, haber
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