Öğrenciler bakanlık önünde eylemde...

İlahiyat Koleji Diploma Töreni'nde başörtülü fotoğrafları nedeniyle diplomaları imzalanmayan öğrenciler bakanlık önünde eylem yapıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylemciler taradından siyah çelenk bırakıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapan İlahiyat Koleeji Okul Aile Birliği, Bakan Cemal Özyiğit'in görüşme talebini reddetti. Reddetme gerekçesi ise, "bakan odasına çağrılmaları". Bakan odasına gitmeyi reddeden birlik yönetimi, "Bakan aşağıya gelecek, öyle görüşeceğiz" diye diretiyor. Çok sayıda aracı ise, görüşmenin bir şekilde gerçekleşmesi için devrede