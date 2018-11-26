Öğrenciler hayallerindeki havacılık sevgisini çizdi

T&T Ercan Havalimanı İşlemeciliği, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde sanata verdiği önemi ülke genelinde İlkokullar arası düzenlediği “Havalimanı” ve “Havacılık” Konulu Resim Yarışması ile bir kez daha ortaya koydu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi’nin onayı ile 26 Ekim - 19 Kasım 2018 tarihleri arasında ülke genelindeki devlet ve özel ilkokullarda öğrenim gören çocuklar arasında yapılan resim yarışmasına ilgi büyük oldu.

Çocukların resim kabiliyeti ve yeteneklerinin artırılması ile havacılığın sevdirilmesinin hedeflendiği yarışmaya KKTC’nin dört bir yanındaki okullardan katılan öğrenciler tüm hüner ve kabiliyetlerini ortaya koydu. 2 ile 3 ve 4 ile 5’nci sınıflar olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilen yarışmada ilk üç dereceye girenlerin yanı sıra mansiyon ödülleri de verildi. Yarışmaya Yeşilyurt’tan katılan Yeşilyurt Özel Eğitim İlkokulu’ndan öğrencilerin tümüne başarı belgesi ve ödül verilirken, bir öğrencinin yaptığı resim ise tablet almaya laik görüldü. Resim yarışmasının ödül töreni 1 Aralık 2018 Cumartesi saat 12.00’de Ercan Havalimanı’nda verilecek.

Ödül alanlar belirlendi

İki kategoride gerçekleştirilen “Havalimanı” ve “Havacılık” konulu resim yarışmasında ilk kategori olan 2 ve 3’ncü sınıflarda birinciliği Levent İlkokulu sınıfı Lavin Ünal tablet kazanırken, İkinciliği Yakın Doğu İlkokulu’nda Ali Sakarya bisiklet ve üçüncü ise TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nden Ayda Tezel, Dünya Klasikleri kitap setine sahip oldu. Bu kategoride mansiyon ödülleri kazanan Yedidalga İlkokulu öğrencisi Erdoğan Numani, Karşıyaka Merkez İlkokulu öğrencisi Meryem Beyazyüz ve YDÜ İlkokulu öğrencisi Yağmur Hüdaoğlu ise ödül almaya hak kazandı.

Yarışmanın ikinci kategorisi olan 4’ncü ve 5’nci sınıfları arasında gerçekleştirilen yarışma sonucunda birinciliği Yakın Doğu İlkokulu öğrencisi Aren Bıyıklı Laptop Bilgisayar, ikinciliği Yakın Doğu İlkokulu öğrencisi Melissa Nur Yıldız Bisiklet ve üçüncülüğü de Gelibolu İlkokulu öğrencisi Leyli Babanazarova Dünya Klasikleri kitap seti kazandı. 4-5 sınıf kategorisinde mansiyon ödüllerinde ise Necat British School’dan Zeynep Irmak Öztürk, TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nden Şenay Berin Ödev ve Gelibolu İlkokulu öğrencisi Şirin Gedayeva da ödül almaya hak kazandı. Yarışmada dereceye girenlerin dışında sergilemeye laik görülen 50 kişiye ise katılım belgelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler sunulacak.

Özel Eğitim İlkokulu öğremcilerinin tümü başarılı sayıldı

Yarışmada ayrı tutulan Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencilerinin tümü başarılı sayılırken, başarı belgesi yanında ödüller de verilecek. Ayni okuldaki Doğukan Enver’in yaptığı resim ise kendisine tablet kazandırdı.

Resim yarışmasında dereceye girenler ile birlikte sergilemeye layık görülen 62 resim TT Ercan Havalimanı’nda sergilenecek. Dereceye girenler ayrıca T&T limanı İşletmeciliği sosyal paylaşım siteleri olan İnstagram: kibrisercanhavalimanı, Twitter: ErcanAirport, Linkedln: ErcanHavalimanı ve Facebook: Ercan Havalimanı’ndan (T&T logolu olan) yayımlanacak.

Özçelik: Çocuklarımız hayallerini çizdi

T&T Havalimanı İşletmesi Genel Müdürü M.Serhat Özçelik, yarışmaya katılan tüm okullara ve öğrencilere teşekkür etti. Kendileri açısından yarışmaya katılan tüm çocukların başarılı olduğunu ifade eden Özçelik, “Gördüğümüz resimlerde çocuklarımız adeta hayallerindeki havacılık olgusunu yansıtmışlar. Jüri üyeleri resimleri seçmekte oldukça zorlandı. Bu, çocukların verdiği emeğin karşılığıdır” dedi.

Her yaşta sanatın önemine değinen Özçelik, Ercan Havalimanı’nda geçmişte sergiler açtıklarını belirterek, sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini bu önemin giderek artacağına da vurgu yaptı. “ Sanatın, kişinin kendi kültürünü ve dünya kültürünü öğrenmeye, araştırmaya sevk eden bir alan olduğuna dikkat çeken Özçelik, sanatın insanların toplumdaki yerlerini bulması açısından önemine değindi. Sanatın evrenin ve insanın var oluşu ile başladığını kaydeden Özçelik, sanatın yaşamın içinden geldiği gibi aynı zamanda toplumda yaşayan bireylerin yaşamlarını etkilediğini kaydederek, çocukların yaptıkları resimlerde bunun açıkça hissettirdiklerini de belirtti. Özçelik, resim yarışmasını destekleyen tüm okul yönetimlerine, öğretmenlere ve büyük emek sarf eden öğrencilere de teşekkürlerini ifade etti.

T&T Ercan Havalimanı’nda ödül ve mansiyon alanlarla bilikte resimleri sergilenmeye layık görülen çocuklarımızın isimleri şöyle: Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi: Ayşe İşkey, Tayfun Gözen, Samet Erinci, Simge Şerife Ağdelen, Çiçek Tuzluca The English School of Kyrenia: Selin Önal, Deniza Zakir, Talu Abidin 23 Nisan İlkokulu: Çetin Çiftsüren, Ecrin Onur Ş