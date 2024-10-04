Öğrenciler ile Lions Kulüplerinden Girne Belediyesi hayvan barınağına ziyaret

İnci Taneleri Eğitim Merkezi, Girne Amerikan Prep School ve Lions Kulüpleri, “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü” dolayısıyla Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti, mama bağışında bulundu.

Belediyeden verilen bilgiye göre ziyarette, öğrenciler kendi imkanları ile aldıkları yaklaşık 100 torba mamayı bağışlarken; Girne Ada Lions Kulübü, Girne Beṣparmak Lions Kulübü ve Girne Özgür Ada Lions Kulüpleri ise 200 kilogram mama bağışı yaptı.