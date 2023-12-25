Öğrenciler ölümle burun buruna!

Güzelyurt'ta Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi önünde bulunan yaya geçidi, akşam saatlerinde yetersiz aydınlatma nedeniyle ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturuyor.

Arzu Gündüzler

Her gün yüzlerce öğrenci ve vatandaşın kullandığı yolda yaya geçidinin çevresindeki aydınlatma eksikliği, özellikle akşam karanlığında yolu karşıdan karşıya geçmek isteyenlerin güvenliğini ciddi şekilde riske atıyor.

Yetersiz aydınlatma nedeniyle araçların yayaları geç fark ettiğini ve kazaların yaşanma riskinin arttığını belirten birçok öğrenci, bu bölgede aydınlatma olmaması nedeniyle yolun karşı tarafına geçmeye çekindiklerini dile getiriyor. "Gece geçişler gerçekten korkutucu olabiliyor, araçların bizi görmesi zor oluyor" diyen öğrenciler, bu durumun sıklıkla yaşandığını ve endişe verici olduğunu ifade ediyor.

Bölgedeki görgü tanıkları, öğrencilerin yanı sıra bölge sakinlerinin de aynı riskle karşı karşıya olduğunu belirterek, yetkililerin gereken düzenlemeyi yaparak yol güvenliğini sağlamasını istiyor.