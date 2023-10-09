Öğrenciler şikayetçi: “Okul tekrardan 13.00'e kadar olsun"

Polat Paşa Lisesi öğrencileri, okul saatlerinin uzatılmasına ve bu durumun maddi açıdan zorluk yaşayan öğrenciler için olumsuz etkilerine dikkat çeti. Öğrenciler, evlerinden getirdikleri yiyecekleri paylaşmak zorunda kaldıklarını ve bu durumun düzeltilmesi gerektiğini vurguladı. Maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin, okulda geçirdikleri süre boyunca yiyecek temin etmekte zorlandıklarına dikkat çeken öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konudaki çağrılara cevap vermediğini belirti.

Polat Paşa Lisesi öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı’na seslenerek “Artık iyileşme yapılsın ya da 16.00’ya kadar olan okul 13.00’e kadar olsun. Bazı çocuklar evlerinden getirdiği bir böreği iki, üç kişi paylaşıyor” ifadelerini kullandılar.