Öğrencilerden Örnek Davranış

Lefkoşa Türk Lisesi 11G sınıfı öğrencileri yılbaşı nedeniyle birbirlerine hediye almak yerine ihtiyaçlı öğrencileri sevindirmeyi daha anlamlı buldu.

ads ads ads ads
04/01/2023

ads
Öğrencilerden Örnek Davranış

Lefkoşa Türk Lisesi 11 G sınıfı öğrencileri yılbaşı nedeniyle birbirlerine hediye almak yerine ihtiyaçlı öğrencileri sevindirmeyi daha anlamlı buldu. Öğrenciler, aralarında topladıkları parayla iki öğrencinin üniforma ihtiyaçlarını karşılayarak herkese örnek oldu. Okul müdürü 11G sınıfını ziyaret ederek başta öğretmenleri Arzu Bataryacı'ya ve tüm öğrencilere teşekkür etti.

04/01/2023 14:03
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Lefkoşa Türk Lisesi, öğrenci
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.