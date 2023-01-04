Öğrencilerden Örnek Davranış

Lefkoşa Türk Lisesi 11 G sınıfı öğrencileri yılbaşı nedeniyle birbirlerine hediye almak yerine ihtiyaçlı öğrencileri sevindirmeyi daha anlamlı buldu. Öğrenciler, aralarında topladıkları parayla iki öğrencinin üniforma ihtiyaçlarını karşılayarak herkese örnek oldu. Okul müdürü 11G sınıfını ziyaret ederek başta öğretmenleri Arzu Bataryacı'ya ve tüm öğrencilere teşekkür etti.

Bu habere tepkiniz:



04/01/2023 14:03