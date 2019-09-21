Öğrencilerden “Ya Sıfır Karbon Ya Sıfır Gelecek” Eylemi

Dünyanın dört bir yanında “Sıfır Gelecek” adı altında dün başlatılan iklim grevlerine Türk Eğitim Derneği’ne bağlı 40 okuldan toplam 32 bin öğrenci de yine aynı kararlılıkla destek verdi.

İklim değişikliğine karşı mücadele için Greta Thunberg’in öncülüğü ile başlayan okul boykotuna dün TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nde güçlü bir destek geldi. Öğrenciler ve onlara destek veren öğretmenler ve okul yönetimi birlikte dün okul kampüs alanı içinde bir dizi farkındalık eylemi gerçekleştirdi.

“ya sıfır karbon ya sıfır gelecek ” acil durumu için pankartlar ve sloganlarla yürüyüş gerçekleştiren öğrenci, öğretmen ve yöneticiler, eylemleri ile başta ülkeyi yönetenler olmak üzere sorumluluk sahibi herkesi yaşanılır bir dünya için sıfır karbonlu geleceğe yönelik sorumluluklarını yerine getirmeye davet ettiler.

Yaklaşık 2 saat süren küresel farkındalık amaçlı iklim eylemleri sonrasında TED Kuzey Kıbrıs Koleji öğrenci ve öğretmenleri sınıflarına döndüler. Lha

21/09/2019 16:24