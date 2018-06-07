Öğrencilere sertifikaları verildi

Uluslararası Final Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, alt sınıflardaki arkadaşlarıyla bilgilerini paylaşmak amacıyla “Web Tasarımı ve Uygulamaları” konulu bir atölye çalışması gerçekleştirdi. Mühendislik Fakültesi’nden yirmi sekiz öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen atölye çalışması sonunda katılımcılara sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Sertifika töreni Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derviş Deniz’in açılış konuşmalarıyla başladı. Açılış konuşmalarının ardından katılımcı öğrencilere sertifikaları üniversite rektör, dekan ve öğretim üyeleri tarafından takdim edildi.

WEB TASARIMI YÖNTEMLERİ PRATİKTE ELE ALINDI

Akademik eğitim faaliyetleri yanında öğrencilerin kendi düzenledikleri organizasyonlarda kendilerini geliştirmelerini destekleyen Uluslararası Final Üniversitesi’nde üst sınıftaki öğrencilerin bilgi ve deneyimlerini alt sınıflardaki arkadaşlarıyla paylaşmasına olanak veren bir atölye çalışması gerçekleştirildi. Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlerinin denetiminde web tasarımı ve uygulamaları konusunda gerçekleştirilen atölye çalışmasında, modern web geliştirme teknikleri ve uygulamaları pratik olarak ele alındı. Web tasarımında planlama, tasarım geliştirme, test ve destekleme yöntemleri konularının işlendiği çalışmada öğrenciler bilgi paylaşımında bulundu. Atölye çalışmasına katılarak programı başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

BİLGİSAYAR DONANIMI TANIMI VE BAKIMI ELE ALINDI

Bu uygulamada atölyeye katılanlara bilgisayar öğeleri tanıtıldı, pratik olarak kurulum ve bakım bilgi ve teknıkleri aktarıldı. Hata bulma ve düzeltme, bakım ve onarım hizmetleri ile sistem geliştirme prensipleri anlatıldı ve öğrencilerin pratik olarak uygulama yapmaları sağlandı.