Öğrencilere yangın eğitimi verildi

PGM-İtfaiye Müdürlüğü tarafından organize edilen İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında bugün, İskele Yuvam Ana Kucağı Kreşi öğrencileri öğretmenleri eşliğinde İskele İtfaiye Şubesine, Mavi Elma Kreşi ile Ata Kids Eğitim Merkezi öğrencileri öğretmenleri eşliğinde Lefkoşa İtfaiye Şubesine ve Bindayı Okul Öncesi Eğitim Merkezi öğrencileri ise öğretmenleri eşliğinde Girne İtfaiye Şubesine ziyaretler gerçekleştirdi. Ayrıca, Lefkoşa İtfaiye Şubesi personeli de, 9 Eylül İlkokuluna giderek öğrencilere yangın eğitimi verdi.

Ziyaret ve eğitimler sırasında itfaiyeciler öğrencilerle yakınen ilgilenerek kendilerine, İtfaiyecilerin görevleri, yangınların oluşumu ve korunma yolları, olası bir yangın anında nasıl hareket edileceği ve yangın gördüklerinde İtfaiyeye nasıl haber verekleri konularında pratik ve faydalı bilgiler aktarıldı.