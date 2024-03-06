Öğrencileri döven okul müdürü, olayı soran veliyi hastanelik etti

İstanbul

Büyükçekmece'de iddiaya göre, okul müdürü deprem tatbikatı sırasında 4 öğrenciyi kendi aralarında konuşmaları nedeniyle darbetti. Çocuğunu görmek üzere okula gelen velilerden Hakan Utanç da müdürle kavga edince yaralandı. Şikayet üzerine okul müdürü gözaltına alındı.

Olay, 13.00 sıralarında Mimasinan Mahallesi'nde bulunan Batıköy Memurdan Armağan İlkokulu ve Ortaokulu'nda yaşandı. İddiaya göre okul müdürü E.G. deprem tatbikatı sırasında kendi aralarında konuşan 4 öğrenciyi darbetti. Öğrenciler velilerini arayarak durumu anlattı. Okula gelen velilerden Hakan Utanç ile okul müdürü arasında bir tartışma çıktı.

Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Utanç, gözünden ve parmaklarından yaralandı. Okula ihbar üzerine ambulans ve polis sevk edildi. Hakan Utanç ile birlikte 4 öğrenci ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastanedeki işlemlerin ardından öğrenciler ve velileri, okul müdürü E. G.'den şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken okul müdürü gözaltına alındı.

Olayı anlatan Hakan Utanç, "Kendisine sadece 'Bu mevzu doğru mu' diye sordum. 'Olsa ne olur' dedi. Ondan sonra da aramızda kavga çıktı. Kavgadan ziyade diğer öğretmenlerin de lincine uğradım" diye konuştu.

Darbedildiği öne sürülen öğrencilerden diğerinin annesi İpek Üsta ise, "Çocuğum beni aradı, 'Anne okul müdürü beni dövdü' dedi. Okula geldim başka çocukları da dövmüş. Durup dururken keyfine göre dövmüş. Hastanede dedi ki, 'Sizin veremediğiniz eğitimi, çocuklarınıza ben veriyorum. Döverek'. Dövmekle eğitimden bahsediyor bize. Onu da dövmüşler sanırım" diye konuştu.