Öğrencileri Taşıyan Otobüste Yangın Çıktı

Larnaka bölgesinde, bu sabah öğrencileri taşıyan otobüste, seyir halindeyken yangın çıktığı bildirildi.

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15/03/2022

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Öğrencileri Taşıyan Otobüste Yangın Çıktı

Larnaka bölgesinde, bu sabah öğrencileri taşıyan otobüste, seyir halindeyken yangın çıktığı bildirildi.

Güney Kıbrıs’taki haber kaynaklarına göre İtfaiye Birimi Basın Sözcüsü Andreas Kettis, yaptığı açıklamada, otobüs şoförünün, motor bölümünde yangın çıktığını tespit etmesi üzerine, öğrencileri soğukkanlı bir şekilde tahliye ettiğini söyledi.

Kettis, öğrencilerden hiçbirinin yangın nedeniyle tehlike yaşamadığını da belirtti.

Haberde yangına iki itfaiye aracının müdahale ettiği, otobüsün ise tamamen yandığı ifade edildi.  

15/03/2022 10:55
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TAGS: Larnaka, öğrenci, otobüs
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