Öğrencilerin kahramanı: Gommas

Covid-19 yaşamın pek çok alanını olumsuz etkilemeye devam ederken, maddi imkânsızlıklar içinde yaşayan çocukların eğitim sorunlarını da tekrar gün yüzüne çıkardı.

Pandemi nedeniyle dijital platformlara taşınan eğitim olanaklarından mevcut koşullarda her öğrenci eşit derecede istifade edemiyor. İnternet ve bilgisayar yokluğu ise KKTC'de bu süreçte öğrencilerin karşılaştığı en temel ve belirgin problemlerden oldu

Uzaktan eğitime katılamayan öğrencilere yardım için bir grup öğretmen tarafından kurulan eğitim yardımlaşma grubu Gommas yüzlerce çocuğun yüzünü güldürdü.

“Bir Çocuğun Kahramanı Olur musun?” Sloganı ile başlatılan bilgisayar bağış kampanyasında yardımlar çığ gibi büyüdü.

Hem maddi, hem de kullanılmayan ihtiyaç fazlası cihazları bağışlayan yardımseverler sayesinde 170 cihaz öğrencilere ulaştırıldı.

Haber Kıbrıs grubun kurucularından öğretmen Umut Zeki ile konuştu

Röportaj: İrfan Gündüzler

Not: Kapak fotoğrafında öğretmen Doğan Güneş öğrencilere verilecek olan tabletleri teslim ederken görülüyor

Bu grup ne zaman kuruldu? Amaç neydi?

Umut Zeki: Gommas, 2020 Ağustos ayında maddi imkansızlıklardan dolayı uzaktan eğitime katılamayan öğrencilerimize yardım amaçlı kuruldu. “Bir Çocuğun Kahramanı Olur musun?” Sloganı ile başlattığımız bilgisayar bağış kampanyasında amacımız, evde kullanılmayan ihtiyaç fazlası cihazları alıp ufak dokunuşlarla elden geçirip ihtiyaçlı öğrencilerimizin kullanabileceği bir duruma getirmekti.

Şimdiye kadar kaç öğrenciye ulaştınız?

Umut Zeki: Bu yolda ilerlerken, cihazı olmayıp da maddi yardımda bulunmak isteyenler oldu. Bununla birlikte, kampanyamızı yurtdışından duyan yardımseverlerden de aynı talep geldi. Bu sebepten dolayı, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi okul aile birliği çatısı altında, şu anda da aktif olan bir hesap açıldı. Bu hesapta biriken paralarla yeni tabletler almaya başladık. Böylelikle toplamda 170 cihazı öğrencilerimize ulaştırdık.

Grubun kaç üyesi var?

Umut Zeki: Pandeminin tüm hızı ile devam ettiği ve eğitimin çevrimiçi gerçekleştirildiği bu günlerde kampanyamızı hala sürdürmekteyiz. Bu arada, bağışçı ve ihtiyaçlıları buluşturmak amacı ile Facebook’ta “Gommas-eğitim için yardımlaşma grubu” adında bir grup kurduk ve kısa sürede grubumuz bin üyeyi aşmış bulunmaktadır.

Yeni projeleriniz var mı?

Umut Zeki: Yabancı öğrencilere yönelik Türkçe derslerine çok yakında çevrimiçi olarak başlayacağız. Bununla birlikte, ilerleyen aylarda, yine çevrimiçi olacak şekilde, sürpriz bir etkinlik gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Buradan elde edilecek geliri de ihtiyaçlı öğrencilerimiz yararına kullanmayı amaçlamaktayız. Tüm bunlara ek olarak, çocukların eğitimine katkıda bulunabilecek birçok projemiz de tasarım aşamasındadır. Hepsini en kısa sürede hayata geçirmeyi planlamaktayız.

Son olarak ne söylemek istersiniz?

Umut Zeki: Bu süreçte, çeşitli mesleklerden oluşan gönüllüler ekibimize, yaptıklarımıza değer veren destek olan grup üyelerimize, cihaz bağışlayan, maddi olarak yardımda bulunan iyilik gönüllüsü insanlarımıza, tamir ve taşıma konusunda bizlerden yardımlarını esirgemeyen şirketlere kısacası bütün yardımseverlere teşekkürü bir borç biliriz.

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20/04/2021 09:35