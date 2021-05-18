Öğrencilerle ilgili maske ve antijen testleri Güney’de mahkemelik oldu

Güney Kıbrıs’ta Rum haber kaynakları, öğrencilerle ilgili zorunlu maske ve hızlı test uygulamasının anayasaya uygun olup olmadığının mahkemede belirleneceğini ve iki tarafın savunmalarının dün tamamlandığını yazdı.

88 öğrencinin 67 ebeveyn aracılığıyla, zorunlu maske kullanımı ve hızlı testlerin anayasa aykırı olduğunun ilan edilmesi talebiyle sivil mahkemelerde dava açtıklarını kaydeden gazeteler, öğrencilerin ortaokul ve liseler için maske ve hızlı test uygulamasını sonlandıracak bir kararname yayınlanmasını istediklerini belirtti.

Dosyalanan davanın temelinin insan haklarının ihlali şeklinde olduğunu yazan gazeteler, vatandaşların “SafePass” uygulamasının yasallığını da mahkemeye taşıyacaklarına dair bilgiler bulunduğunu ekledi.

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18/05/2021 14:27