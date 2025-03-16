Öğrencisinden virüs kapan öğretmeni aşı da koruyamadı

Kanada'nın Ontario eyaletinde öğretmenlik yapan Marcy isimli kadın, aşı olmayan bir öğrencisi tarafından kızamığa yakalandı. Aşının bulaşıcılığı yüzde 97 önlemesine rağmen doktorlar aşılı bireylerin de enfekte olabileceğini söylüyor.

ÖĞRENCİSİNDEN BULAŞTI

Aşı olmasına rağmen öğrencisinden kaptığı kızamık sonrasında 6 gün içinde ateşi çıkan Marcy'nin vücudu kısa sürede kızarıklıklar sardı. TikTok'ta yaşadıklarını anlatan Marcy, "Bir hatırlatma dozu aldım ve yine de enfekte oldum. Ateşim düşmek yerine gittikçe yükseldi. Bu, hastalığın ciddiyetine dair ilk ipucu oldu" diyerek uyarılarda bulundu.

Kızamık vakası sonrasında Marcy'nin eğitim verdiği sınıf 21 gün izole edildi.

DOKTORLAR KIZAMIK KONUSUNDA UYARIYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), MMR aşısının vakaların büyük çoğunluğunda enfeksiyonu önlediğini ancak her 100 kişiden yaklaşık üçünün aşıya rağmen hastalığa yakalanabileceğini belirtiyor