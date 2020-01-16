Öğrencisini döven bir öğretmen tutuklandı

Alithia gazetesi, Limasol polisinin, bölgedeki bir ortaokulda öğrencisini döven bir öğretmeni tutukladığını yazdı.

Habere göre, dövülen öğrencinin babası yaptığı şikayette, “öğrencilerin, teneffüs sırasında, müzik dinlerken bahse konu öğretmenin, müziğin kapanmasını istediğini; öğrencinin ise müziğin nerden kapandığını bilmediği yönünde yanıt vermesi üzerine öğretmenin iki dakika içerisinde müziğin kapanmaması durumunda kendisine vuracağı yönünde uyarıda bulunduğunu; buna hakkı olmadığını söylemesi üzerine öğretmenin öğrenicinin boynundan tutarak yüzüne vurduğunu” belirtti.

Gazete, yine Limasol bölgesinde meydana gelen bir başka olayda ise bir velinin, kızını dövdükleri gerekçesiyle, kızının arkadaşlarına saldırdığını yazdı.

Habere göre, öğrencilerden bir tanesinin, bahse konu babanın kendisine saldırdığı yönünde şikayette bulunması üzerine, zanlı dün akşam sorgulanmak üzere polis tarafından tutuklandı.

Gazete, zanlının, hakkında dava okunmasının ardından serbest bırakılmasının beklendiğini de yazdı.

Öte yandan Politis gazetesi, Limasol polis yetkilisinin açıklamasına dayanarak, öğrenciyi döven öğretmenin tutuklandığını ve darp suçundan sorgulandığını kaydetti.

Gazete öğretmenin düne kadar tutuklu kaldığını, konunun ise yargıya taşınacağını belirtti.

16/01/2020 15:55