Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu görevden alındı

Bakanlar Kurulu, Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu’nu toplu bir şekilde görevden aldı.

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31/03/2023

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Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu görevden alındı

Bakanlar Kurulu, Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu’nu toplu bir şekilde görevden aldı.

Doc. Dr. Canan Zeki, Ali Yönel, Sadık Özbilgehan, Hüseyin Azer Özkan ve Dr. Ahmet Bilir görevlerinden alınmış oldu. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre “Bakanlar Kurulu, 60/2000 sayılı Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş Yasası'nın 14'üncü maddesi uyarınca, Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kuruluna atanan aşağıdaki listede isimleri ve atandıkları Bakanlar Kurulu karar sayısı ve tarihi belirtilen kişilerin görevlerine son verilmesine karar verdi.”

31/03/2023 13:31
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TAGS: Atatürk Öğretmen Akademisi
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