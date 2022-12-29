Öğretmen camiasının acı kaybı

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29/12/2022

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Öğretmen camiasının acı kaybı

Lefkoşa Türk Lisesi’nin emekli başöğretmenlerinden Hülya Sonder yaşamını yitirdi.

Öğretmen camiası ve öğrencileri tarafından çok sevilen ve yardımseverliği ile herkesin gönlünü kazanan Sonder’in ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Merhum Mithat İçemen ve Merhumsa Hüsniye İçemen’in kızları olan Hülya Sonder, Merhum Hasan Hakkı Sonder’in eşiydi.

Sonder’in cenazesi 30 Aralık Cuma günü Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa mezarlığına defnedilecek.

29/12/2022 17:29
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TAGS: Öğretmen camiasının acı kaybı
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