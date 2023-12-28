Öğretmen Dilek Latif'ten yürek burkan paylaşım! ''Yüksek onurla mezun olacaktı''

Lefkoşa'da dün gece saat 23.45'te Osman Orek Caddesi üzerinden alkollü ve ehliyetsiz bir sürücünün çarpması sonucu 25 yaşındaki Gabriel Shimata Kasongo, hayatını kaybetti. Bu acı olayın ardından Gabriel Shimata Kasongo'nun öğretmeni Dilek Latif, sosyal medya üzerinden bir isyan mesajı paylaştı. “Gabriel Shimata Kasongo, 2024 Haziran ayında yüksek onur derecesiyle mezen olacaktı “diyen öğretmen Dilek Latif, giderek kötüleşen yönetim sorunları ve sistemsizliğn bir masum bir cana daha sebep olduğunu yazdı.

Öğretmen Dilek Latif'ten yazısının tamamı şöyle:

"Dün akşam bisikletiyle kendi yolunda giderken sarhoş ve ehliyetsiz bir sürücünün çarpması sonucu bölümümüzün en başarılı, en çalışkan, en saygılı, gözlerinin içi gülen öğrencimiz GABRIEL SHIMATA KASONGO'yu kaybettik. Hergün artan suç oranı ve kazalar için yabancı öğrencileri suçlayan, onlar yüzünden biz "yerli Kıbrıslı'ların" artık can ve mal güvenliği kalmadığına veryansın eden, kazayla ilgili yine kayıtsız öğrencilerden biri diye yorum yapıp haksız önyargıları körükleyenlerin bilgisine. Öğrencimiz yüksek onur derecesiyle Haziranda mezun olacaktı, bu adada giderek kötüleşen yönetim sorunları ve sistemsizlik bir masum bir cana daha sebep oldu, yani olanlar sadece Kıbrıslılara olmuyor, bilinsin istedim!"