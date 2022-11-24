Öğretmen Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu
24/11/2022
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
Törene, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlık bürokratları, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı ve sendika yetkilileri katıldı.
Törede önce Bakan Çavuşoğlu ardından Sendika Başkanı Elmalı anıta çelenk sundu.
Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören sona erdi.