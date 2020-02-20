'Öğretmen Sendikalarının Sosyal ve Eğitim Alanlarındaki Toplumsal Rolleri' konulu konferans düzenleniyor

Konferansa, ETUCE Başkanı Christine Blower ve ETUCE Avrupa Direktörü Susan Flocken de katılacak.

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20/02/2020

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'Öğretmen Sendikalarının Sosyal ve Eğitim Alanlarındaki Toplumsal Rolleri' konulu konferans düzenleniyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs'ta örgütlenmiş ve ETUCE - Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Eğitim Komitesi - üyesi altı eğitim sendikası KTÖS, POED, KTOEÖS, OELMEK, DAÜ-SEN ve OLTEK’in “Öğretmen Sendikalarının Sosyal ve Eğitim Alanlarındaki Toplumsal Rolleri” konulu ortak bir konferans düzenleyeceğini duyurdu. 
KTÖS’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, konferans 21 Şubat Cuma günü, saat 16:00’da, Lefkoşa Ara Bölge’de bulunan Chateau Status’te yapılacak.

Konferansa, ETUCE Başkanı Christine Blower ve ETUCE Avrupa Direktörü Susan Flocken de katılacak.

20/02/2020 15:02
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