Öğretmenden velilere çağrı: ''Artık Çocuklarınızın Sorumluluğu Size Ait!''

Namık Kemal Lisesi'nde görev yapan öğretmen Bilen Kılıç, eğitim ve öğretmenlerin yaşadığı zorluklar hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu. Kendi sosyal medya hesabından velilere yönelik bir mektup paylaşan Kılıç, öğretmenlik mesleğinin getirdiği sorumlulukların artık yalnızca öğrencilere değil, velilere de ait olduğunu vurguladı.

Kılıç'ın paylaşımı şöyle:

Bu yazıyı sayın velilere ithafen yazıyorum. Sözlerim bir öğretmen olarak size gelsin. Ben artık sizin çocuklarınızın sadece öğretmeniyim. Annesi, bekçisi, idarecisi, ablası değilim. Bu günden sonra çocuklarınızın sorumluluğu size aittir, karnı aç mı kalmış, kafasına sıva mı düşmüş, yağmurdan güneşten sakınacak bir yeri yok da konteynerde tıkalı mı kalmış, sizin sorununuz. Neden mi?

En yakınlardan başlayıp eş dost, tanıyan tanımayan birçok kişinin 'vay efendim yan gelir yatarsınız bir da şikayet edersiniz, doymadınız paraya' laflarından bıktım usandım.

Madem böyle içerliyorsunuz keşke siz de öğretmenlik okuyup girebilseydiniz bu mesleğe.

Sizlerin sırası geldiğinde bir- iki kendi öz çocuğunuza evde sabrınız yokken, ben 40ına birden anlayışla güzellikle derdimi anlatmak için 20 yıldır çabalıyorum, üstelik size rağmen. Birçok gencimiz görgü, saygı kavramlarından bihaber yetiştiriliyor evlerinizde, sizi görerek size benzeyerek büyüyor çocuklarınız. Bu onların suçu değil, ne ektiyseniz onu biçiyorsunuz ama bunun da sorumlusu yine öğretmen size göre. Yeter artık.

Bakanlıktan tutun da sendikalara, velisinden öğrencisine, artık kimse sahip çıkmıyor öğretmene, ama elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin, 20 yıldır hiç mi bir gencin derslerine, olduğu insan olmasına katkım olmadı? Sizin omzunuza hiç mi bir öğretmenin şefkatli eli değmedi? Bugün bakansan, müdürsen, doktorsan, mühendissen veya her ne olduysan, seni de bir öğretmen okuttu. Yazık.

Artık veli olarak siz düşünün çocuğunuzun iyiliğini. Böreği paylaşan çocukların haberinin altında öyle seviyesiz ve zalim yorumlar okudum ki, anladım şimdiki gençlik neden böyle kayıp. Velileri o insanlar çünkü. Ne ektiyseniz onu biçtiniz, biçeceksiniz.

Ben de bana verilen görevi yerine getirip, ne Türkçe ne İngilizce bilmeyen çocukların olduğu konteynerlerde çocuklarınıza, çürümüş sistemin getirdiği her neyse o ölçüde İngilizce öğreteceğim. Vicdanım o gençleri yüzüstü bırakmaya el vermez elbet ama artık çocuklarınızın sorumluluğu size ait.

Siz çocuklarınızın insani koşullarda eğitim alması için sesinizi çıkarmayan ve ne olursa öğretmene çamur atan veliler, bu sözler sizedir. Artık yalnızsınız.