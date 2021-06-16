Öğretmenler aşılanıyor  

İlköğretim, genel orta öğretim ve mesleki teknik okullarında görevli öğretmenlerin aşılanmasına  bugün başlandı

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16/06/2021

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Öğretmenler aşılanıyor  

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, aşılamanın, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinden kurtulmak adına çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Bakan Amcaoğlu, Bakanlık Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı açıkalmada, “beklentimiz, sadece öğretmenlerimizi aşılamak değil, toplum genelinde aşılamanın en iyi orana ulaşması ve sıkıntısız bir şekilde yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilerle öğretmenleri yüz yüze buluşturmaktır” dedi.

Bakan Amcaoğlu, ilk, genel orta öğretim ve mesleki teknik okullarındaki öğretmenlerin aşılanmasının ardından üniversitelerdeki öğretim görevlileri ve personelin aşılanacağını ifade etti.

Bakan Amcaoğlu, özel kreş, etüd merkezi ve benzeri kurumlarda çalışan öğretmen ve personelin de bir program kapsamında, aşılanacağını ekledi.

Bu arada Bakan Amcaoğlu, özelde öğretmenlerin aşılanması ve genelde pandemi dönemi süresince çok yoğun çaba harcayan tüm sağlık çalışanlarına sevgi ve teşekkürlerini iletti.

16/06/2021 14:33
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TAGS: olgun amcaoğlui öğretmen, aşı, koronavirüs
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