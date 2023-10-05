Öğretmenler durduruluyor, idareciler istifa ediyor, veliler çok endişeli!

Haber Kıbrıs-Özel

Yakın Doğu’nun üç bölgede faaliyet gösteren Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lise Bölümleri’nde çocukları olan birçok veli, Haber Kıbrıs’a ulaşarak endişe ve korkularını aktardı.

Çocukları Yakın Doğu Okul Öncesi, İlkokulu, Ortaokulu ve Lisede öğrenim gören bir çok veli, okulda özellikle bu yıl artan okul ücretleri nedeniyle okul nüfusunun azaldığını ifade ederek üst yönetimin de giderleri kısmak için bir çok kaliteli öğretmenin görevine son verme yoluna gittiğini söyledi.

Veliler okulda yaşanan öğretmen kıyımından rahatsız olduklarını kaydederek hem öğretmen kalitesinin düşmesinden hem de okulda öğretmenler arasındaki huzursuzluktan öğrencilerin de etkilendiğini ifade etti. Veliler okulda yaşanan kan kaybından dolayı ciddi endişe duyduklarını kaydederek üst yönetimin bu tavrını kabul edemediklerini ve öfkeli olduklarını belirttiler.

Bu yaşanan olumsuzluklardan ötürü Lefkoşa, Girne ve Mağusa okullarından sorumlu İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü’nün istifasını üst yönetime verdiği iddia edildi. Öte yandan kolejde görevlerinden alınan yılların tecrübeli iki Müdür Muavininin geçtiğimiz günlerde istifalarını yönetime sunduğunu öğrenildi. Ayrıca bu istifaları bütün bölgelerdeki idari ve öğretmen kadrosundan başka istifaların da takip edeceği gelen haberler arasında.