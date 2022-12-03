Öğretmenler Gününü Coşkuyla Kutladılar

Öğretmenler Günü TED Kuzey Kıbrıs Koleji Yönetim Kurulunun ev sahipliğinde, Grand Pasha Lefkoşa Otel’de Cumartesi gecesi gerçekleştirilen yemekle kutlandı.

Kutlama, Genel Koordinatör ve Okul Müdürü Lisa Victoria Broomhead’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla başladı. Sonrasında okulda 5. yılını dolduran öğretmenler Berrak Seviş, İbrahim Diri ve Sezin Parıldak ile 10. yılını dolduran müdür yardımcısı ve öğretmenlerimiz Zerrin Bingöl, Esin İmralı, Fikriye Fırıncıoğluları, Hatice Akçabey ve muhasebe ve mali işler sorumlusu Yeliz Kulle Konar’a plaket takdimi yapıldı.

Gecede okulun bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan Direktör A. Semih Apa’ya okulda kuruluşundan bu yana verdiği emeklerinden dolayı Genel Koordinatör ve Okul Müdürü tarafından anı plaketi takdim edildi. Gece kutlama pastasının kesilmesi ve canlı müzik eşliğinde devam etti. LHA

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03/12/2022 13:05