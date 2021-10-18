Öğretmenlerden Squid Game uyarısı: Çocuklar taklit etmeye başladı

İngiltere'de öğretmenler çocukların ünlü dizi Squid Game'i taklit eden oyunlar oynamaya başladıkları uyarısında bulundu. Öğretmenler, çocukların diziyi seyretmemeleri için ailelere seslenip televizyon, tablet, akıllı telefon gibi elektronik cihazlarının ayarlarını gözden geçirmeleri çağrısı yaptı. Uzmanlar dizinin 15 yaş altına kesinlikle izletilmemesi gerektiği konusunda hemfikir...

İngiltere genelindeki okullarda görevli öğretmenler Squid Game isimli fenomen diziyi izleyen öğrencilerindeki tehlikeli değişimi fark etti. Öğretmenler ortak bir kararla çocukların diziyi seyretmemeleri için ailelere seslenip televizyon, tablet, akıllı telefon gibi elektronik cihazlarının ayarlarını gözden geçirmeleri çağrısı yaptı.

Güney Kore yapımı dizide yetişkinler, çocuk oyunlarını oynuyor ama oyunlarda kaybedenlerin sonu ölüm oluyor. Dizi, Güney Kore'deki birçok toplumsal meseleyi de bu oyunlar üzerinden anlatıyor.

15 YAŞ ALTI İÇİN KESİNLİKLE UYGUN DEĞİL

Birçok uzman, yaş sınırı 15 olan dizinin ilköğretim seviyesindeki çocuklar için kesinlikle uygun olmadığını belirtti.

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18/10/2021 20:19