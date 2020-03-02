Öğretmenlere bağımlılık hakkında bilgi verildi

Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı’nın sponsorluğunu üstelendiği, Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Yeşilay Derneği ve Polis Genel Müdürlüğü İşbirliğinde, Acapulco Hotel’de Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu düzenlendi

Okul müdürleri ve rehber öğretmenlere yönelik düzenlenen sempozyum Acapulco Resort Otel’de yapıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Kıbrıs Yeşilay Derneği Genel Sekreteri ve Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Şube Amiri Güley Bilgi Abatay, gençler ve çocukları bağımlılıktan uzak tutmak için, özellikle, ergenlik dönemi öncesinden bilinçlendirme çalışmaları yapılması gerektiğine vurgu yaparak, 2014 yılında kurulan Kıbrıs Yeşilay Derneğinin, amaçları , Uyuşturucu ve Bağımlılıkla mücadele konusunda yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa, bağımlılığın , toplumların geleceğini tehdit eden büyük küresel bir sorun olduğuna vurgu yaparak, sempozyumun gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

Uyuşturucu ve tütün bağımlılığının insan sağlığı için ciddi tehdit oluşturmak yanında, ölümlere, yaşamların dramatik şekilde kararmasına, bireyin ve toplumun refah düzeyinin düşmesine , maddeyle alakalı suç ve kazaların artmasına yol açtığını kaydeden Çağa, bağımlılıkla mücadelede, ailelere, öğretmenlere, eğitim kurumlarına büyük görevler düştüğüne dikkat çekti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, çağımızın küresel sorunu olan bağımlılıkla mücadele konusunda, ilgili tüm paydaşların işbirliğinin önemine dikkat çekerek, bakanlık olarak Sağlık bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü , Başbakanlık Uyuşturucuyla mücadele Komisyonu ve Kıbrıs Yeşilay Derneği ile işbirliği içinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Bağımlılığın, üzerinde durulması gereken önemli bir sorun olduğunu belirterek, bu kapsamda, kısa bir süre sonra çalıştay düzenleneceğini, yeni afiş çalışmaları yapıldığını kaydeden Şirket, bugün gerçekleşecek sempozyumda belirlenecek önlemlerin, okullara taşınacağını dile getirdi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, bağımlılıkla mücadele konusunda, rehber öğretmenlerle sürekli işbirliği içinde olduklarını belirterek, bu mücadelede başarı kazanmak için, öğretmenler , eğitim kurumları , aileler, paydaş tüm kurum kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin işbirliğinin şart olduğunu vurguladı.

Uzun, konuşmasında, bakanlığın Kıbrıs Yeşilay Derneğiyle gerçekleştirdiği ve halen devam eden projelere değindi.

Bundan önceki yıllarda bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalıştay ve benzeri toplantıların konunun en önemli öznesi olan gençler ve çocuklara yeterince yansıtılmadığını dile getiren Uzun, kısa bir süre sonra yapılacak çalıştayın öğrencilere yönelik olacağını ve buradan elde edilecek verilerle, yine okullara yönelik bilinçlendirici , farkındalık yaratıcı eğitim seminerleri düzenleneceğini kaydetti.

Başbakanlık Uyuşturucucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, komisyon olarak göreve geldikleri günden bu yana ,birçok alanda mücadeleyi sürdürdüklerini belirterek, sorumluluklarının çok ağır olduğunu vurguladı.

2015’te göreve geldikleri dönemin ardından düzenledikleri çalıştayda belirledikleri stratejiler kapsamında mücadeleyi sürdürdüklerini dile getiren Karaokçu, bu kapsamda öncelikle bilimsel veri tabanı oluşturmaya yönelik çalışma yaptıklarını ve şu ana kadar 12 adet bilimsel araştırmanın tamamlandığını belirtti.

Bunun yanında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığıyla ilk, orta okul ve liselere yönelik bilimsel kanıta dayalı birçok proje yürüttüklerini söyleyen Karaokçu, bunlardan ikisinin, Art Terapi ve Maksimum Sanat Minimum Risk Projeleri olduğunu ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde,istismar sonununa yönelik projeyi hayat geçirdiklerini bağımlılık konusunda toplumsal sosyal farkındalık ve bilinci arttırmaya yönelik çalışmaların da devam ettiğini söyleyen Karaokçu, bu mücadelede kurumlar arası işbirliği ve sürdürülebilir dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Bağımlılık konusuna ,hiçbir kurum kuruluş bireyin gözünü kapatma lüksü bulunmadığını dile getiren Karaokçu, toplumun, bu sorunla yüzleşerek kabule geçmemesi halinde, bir çözüm üretilemeyeceğini vurguladı.

Sempozyumda, gün boyunca, “Okullarda önleyici rehberlik hizmetleri”, “Bağımlılıkla mücadelede yaklaşım”, “Bağımlılığın nörobiyolojik temelleri”, “Yasa dışı bağımlılık yapan maddelerin narkotik polisi açısından değerlendirilmesi”, “İnternet oyunu oynama bozukluğu”, “Yasal bağımlılık sigara”, “Uyuşturucu maddeler ve etkileri” konuları uzmanlar tarafından ele alınacak. (BRT)

02/03/2020 18:28