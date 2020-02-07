Öğretmenlere sertifikaları bugün verildi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından 3 – 7 Şubat tarihleri arasından idareci ve öğretmenlere yönelik düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Öğretmen Geliştirme Sertifika Programları tamamlandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlayan, uluslararası akreditasyona sahip, Eğitici Drama, Türkçenin Kullanımı ve Diksiyon, Gratik Animasyon, Akıl-Zekâ Oyunları, Doğa Kış Yürüyüşü, Oryantiring ve Okul Yöneticilerine yönelik Mesleki Gelişim programlarına katılan öğretmenlere sertifikaları bugün Türk Maarif Koleji’nde düzenlenen etkinlikle takdim edildi.

Mesleki Gelişim Sertifika Programları kapanış gününde düzenlenen etkinliğe, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile bakanlığa bağlı bürokratlar ve eğitimlere katılan öğretmenler katıldı.

Türk Maarif Koleji’nde 5 gün boyunca gerçekleşen eğitimler çerçevesinde 400’ü aşkın öğretmene toplamda 30 saat eğitim verildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu kapanış etkinliğinde yaptığı konuşmada, çağdaş dünyanın ihtiyaç duyduğu iş gücünü yetiştirmek için ilk önce eğiticilerin, öğretmenlerin güncellenmesi ve yaşanan değişime ayak uydurması gerektiğini dile getirerek, göreve geldikleri andan bu zamana kadar geçen sürede öğretmenlerin gelişimi için yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu tür eğitimlerin Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladıkları protokole anlam kattığını da sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, değişen ve gelişen dünyada güncel bilgilerin öğretmenlerle buluşturulması gerektiğine inandığını ve bu doğrultuda da öğretmenlerin gelişimlerine katkı koymaya ve mesleki gelişim programlarını geliştirerek düzenlemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Çavuşoğlu konuşmasının sonunda, eğitimlerin düzenlenmesine büyük katkı koyduğunu belirttiği başta TC Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Büyükelçi Ali Murat Başçeri olmak üzere bakanlık personeli ve eğitimcilere teşekkür etti.

07/02/2020 18:54