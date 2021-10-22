Öğretmenlere Yönelik İki Toplumlu Kodlama Eğitimi Düzenlenecek

Avrupa Komisyonu tarafından 2021 AB Kod Haftası'nı vurgulamak amacıyla “Öğretmenlere Yönelik İki Toplumlu Kodlama Eğitimi: STEAM Programlarını Birlikte Keşfedelim” etkinliği düzenlenecek.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Ara Bölgede bulunan CyprusInno – The Base'de yer alacak etkinlikte, öğretmenlerin ilgi ve merakını uyandırmak, sorularını yanıtlamak ve kodlama becerilerini artırmak için kodlamanın önemi vurgulanacak.

Eğitim, kodlama yoluyla yaratıcılığı, problem çözmeyi ve iş birliğini keşfetmek için her iki toplumdan eğitimcileri bir araya getirecek ve EU Infopoint, Mathisis.org ve Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

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22/10/2021 12:00