“Öğretmenlerimizin gösterdikleri fedakarlık ve özveri, dünyanın ve ülkemizin geleceğine ışık tutmaya devam edecek”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, çocukların yetişmesinde ve geleceğin şekillenmesinde önemli rol oynayan, geleceğin liderlerini, bilim insanlarını, sanatçılarını ve toplumun aydınlık yarınlarını inşa eden öğretmenlerin gösterdikleri fedakarlık ve özverinin, dünyanın ve ülkenin geleceğine ışık tutmaya devam edeceğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu mesajında, 1966 yılında ILO ve UNESCO tarafından alınan “Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı” ile öğretmenlerin sadece okul içinde değil, toplumun her alanında taşıdıkları önemin resmi bir şekilde belgelendiğini ve bu tarihten itibaren öğretmenliğin, evrensel önem ve değer taşıyan bir meslek olarak kabul edildiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, bu noktada, çocukların yetişmesinde ve geleceğin şekillenmesinde önemli rol oynayan, geleceğin liderlerini, bilim insanlarını, sanatçılarını ve toplumun aydınlık yarınlarını inşa eden öğretmenlerin gösterdikleri fedakarlık ve özverinin, dünyanın ve ülkenin geleceğine ışık tutmaya devam edeceğini ifade etti.

-“Sizler, birer yol göstericisiniz”

Öğretmenlere hitaben, Sizler, bilginizi paylaşmanın ötesinde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza rehberlik eden, onların büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayan, hayatlarına dokunan, hayatın her alanında başarılı olmaları için hazırlayan birer yol göstericisiniz” diyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Üstlendiğiniz görev, kolay bir görev değildir. Her gün yeni sorumluluklarla karşı karşıya kalmak ve değişikliklere ayak uydurmak gibi zorluklarla dolu bir mesleği icra ediyorsunuz.

Bu nedenle, 1994 yılından bu yana Dünya Öğretmenler Günü olarak kutladığımız bu değerli gün, sizlerin, geleceğimizdeki ve hayatımızdaki kritik rolünü vurgulamak için önemli bir fırsat sunmaktadır.

Bu önemli ve kutsal görevi yerine getirirken, özveriyle çalışan, bilgi ve değerlerimizi ülkemizin geleceği olan evlatlarımıza aktaran tüm meslektaşlarımın 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, saygıyla selamlarım.”