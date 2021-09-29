Öğretmenlik sınav sonuçları Resmi Gazete’de yayımlandı

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29/09/2021

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Öğretmenlik sınav sonuçları Resmi Gazete’de yayımlandı

Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından Ağustos ayında gerçekleştirilen öğretmenlik sınavlarının sonuçları, 28 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

44 branşta; 100 İlkokul, 42 Özel Ders,10 Özel Eğitim, 92 Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim öğretmeni olmak üzere toplamda 244 öğretmen münhalinin gerçekleştiği sınava, bin 334 kişi kaydolmuştu.

Sonuçlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

https://basimevi.gov.ct.tr/Portals/6/2021/216.pdf?ver=2021-09-29-114955-370

29/09/2021 14:04
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