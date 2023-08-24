Öğretmenlik sınavları yapılıyor

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer A. Köseoğlu 2023-2024 öğretim yılı öğretmenlik sınavlarını 26 - 27 Ağustos ve 2-3 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirileceğini söyleyerek, öğretmenlik branşlarının gün, saat ve sınav yerleri, uyulması gereken kuralların önemi ve öğretmenlik branşlarına katılım sayıları hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Köseoğlu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Genel Ortaöğretim Dairesi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi kadroları altında münhal ilan edilen 43 branşta toplam 1950 kişinin gireceği sınavlarda, 228 aday ile İngilizce Öğretmenliği başı çekerken, İlköğretim Dairesi kadroları altında münhal ilan edilen 4 branşta toplam 330 kişinin sınava gireceği ve 139 aday ile Özel Ders (Rehber) Öğretmenliğinin ilk sırada yer aldığını ve hangi branşa kaç kişinin katılacağını gösteren detayların dağılımını grafik te gösterildiğini dile getirdi. Öğretmenlik sınavlarında yer alan tüm branşlara toplamda 2,280 kişinin katılması beklenirken, sınavlarda 160 kişi görev yapacaktır.

Köseoğlu açıklamalarına şöyle devam etti; 26 Ağustos 2023 Cumartesi günü saat 09.00’da Türk Maarif Koleji, Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu ve Lefkoşa Türk Lisesinde yapılacak olan Öğretmenlik I. Oturum sınavının ardından II. Oturum öğretmenlik branş sınavlarının bir kısmı aynı gün saat 11.00, 13.30 ve 16.00’da, geriye kalan tüm öğretmenlik branşları ise 27 Ağustos Pazar, 2 Eylül Cumartesi ve 3 Eylül Pazar günü saat 11.00 ve 15.00’de Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulunda gerçekleştirilecektir.

Bu yıl Öğretmenlik sınavına girecek adayların sınav yer ve saatlerini bulmalarına kolaylık sağlamak amacıyla khk.gov.ct.tr adresli resmi web sayfasında yeni bir uygulama başlatılmıştır. Adaylar, menüde sınav yer ve saat sorgulaması linkini tıklayıp karşılarına çıkacak olan panoya 10 haneli kimlik numarası ve aday numaralarını girerek öğretmenlikle ilgili katılacakları I. ve II. Oturum sınav yer ve saatlerine ulaşabileceklerdir.

Kamu Hizmeti Komisyonu sınav öncesi tüm adaylara ve görev alacak olan gözetmenlere çağrıda bulunup, khk.gov.ct.tr adresli resmi web sayfasında yayınlanan ve ayrıca sınava girecek tüm aday ve gözetmenlere gönderilen sms’lerde yer alan linkden ulaşılabilen “sınavlarda uyulması gereken kurallar” hususuna önemle uymaları gerektiği ricasında bulunmaktadır.

Bilindiği üzere sınav sonrası açıklanacak sonuçlar geçici olup, sonuçlar 3 iş günü itiraz süresi sonrasında kesinleşecektir. Kesin liste sonuçlarına göre 600 puan ve üzeri alan adaylar sıralama listesine girmiş olacaklar ve sınav tüzüğü çerçevesinde münhal sayısı kadar aday mülakata çağrılacaklardır. Mülakat sonucunda adayların atamaları Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

Adaylar, basın ve tüm ilgililer sınav sonuçlarına Kamu Hizmeti Komisyonu’na ait khk.gov.ct.tr adresli resmi web sayfasından ulaşabilecek.

SINAV PROGRAMI