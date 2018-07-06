Oğulları ile Birlikte Asker Ocağında

Kuzey Kıbrıs’ta doğan ve uzun yıllar yaşamını Avustralya’da sürdüren Ersin Elsiz eşi ve çocukları ile birlikte kısa bir süre önce Kuzey Kıbrıs’a kesin dönüş gerçekleştirdi. Askerlik görevini tamamlamadan yurtdışına giden Ersin Elsiz, Avustralya’da dünyaya gelen oğulları Hüseyin ve Salih Elsiz ile adaya kesin dönüş yapınca ve oğullarının da askerlik yaşının gelmesi ile birlikte asker ocağının yolunu tuttular.

Baba ve oğulları ise şu anda vatani görevlerini tamamlamak için Gülseren Askeri Kışlası’nda bedelli olarak askerlik görevlerinin tamamlanmasını bekliyorlar.