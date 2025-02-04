Ogün Altıparmak, son yolculuğuna uğurlandı

Erenköy Galip Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazına Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, genel sekreter Burak Kızılhan ve yöneticilerin yanı sıra, divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, eski başkan Aziz Yıldırım, eski yöneticilerden Mahmut Uslu ve İlhan Ekşioğlu, Beşiktaş Futbol A Takımı Kaptanı Mert Günok ile sevenleri katıldı.

Cenaze namazının ardından Altıparmak'ın naaşı Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.