Ogün Erciyas: Ödülü reddediyorum

Uzun yıllardır Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda görev yapan Kıbrıslı Türk Müzik ve Film eleştirmeni Ogün Erciyas, kurum tarafından kendisine verilmek istenen hizmet ödülünü reddettiğini duyurdu

Erciyas, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "liyakatın, başarının, çalışkanlığın yani hakediş olgusunun olmadığı kurumda bu gerekçelerden ötürü hizmet ödülünü reddediyorum." dedi.

Ogün Erciyas'ın açıklaması şöyle:

Ben Ogün Erciyas...Kitapçı Semih'in oğluyum...Kitapçı Semih, TMT'nin kurucularından, yıllarca canını ortaya koyarak Kıbrıslı Türklerin can, mal ve namusunu korumak için mücadele etmiş, bunu yaparken hiçbir menfaat beklememiş tam tersi işinden gücünden olmuş bir kişi...1968'e kadar komutanlık yapmış daha sonra sivil hayat dönmüş...Öldüğünde cenazesi askeri törenle kaldırılmamış, ölene kadar şeref madalyası verilmemiş bir gerçek kahraman Kitapçı Semih...Tarih tekrardan ibaretmiş...1983'de BRT'de işe başladığımda herkes benden harika çocuk diye sözediyordu...Yaklaşık 40 yıllık meslek kariyerim başarılarla doludur...Ama bu başarılarım Hakkı Süha yönetiminden sonraki yöneticileri hep rahatsız etmiştir (istisnalar hariç)...Defalarca haksız suçlamalara maruz kalıp 2 kez de işime son verilmiştir...Yaş haddinden emekli olmama 1,5 yıl kaldı...Bugüne kadar kurumda ne bir takdir belgesine ne de bir hizmet ödülüne değer bulunmadım...Dün akşam bir arkadaşım, bana kurum tarafından hizmet ödülü verileceğinden söz etti...Ona bu ödülü kabul etmeyeceğimi söyledim...Yıllarca hiç durmadan çalıştım...BRT'de ses getiren sayısız işlere imza attım...Yıllarca bayram, yılbaşı, haftasonu demeden gecemi gündüzüme kattım...Daireye sabahın ilk ışıklarında gelip gece karanlığında evime gittim...Ama liyakat ve başarının özelde bu kurumda, genelde KKTC'de beş para etmez bir olgu olduğunu gördüm, görüyorum...İşe gelmeyenlerin, yıllarca rutin işlerin dışında hiçbir varlık gösteremeyen kişilerin parti menfaatleri doğrultusunda (bütün siyasi partiler) üst yönetim tarafından yapılan tayin ve terfilerle, kurumda çalışan liyakat sahibi insanların haklarının gaspedilmesine tanık oldum...Yıllarca uğradığım haksızlıklar nedeniyle yaşadığım sıkıntılar, ciddi şekilde sağlığımın bozulmasına sebep oldu...Ben Kitapçı Semih'in oğlu Ogün Erciyas , liyakatın, başarının, çalışkanlığın yani hakediş olgusunun olmadığı kurumda bu gerekçelerden ötürü hizmet ödülünü reddediyorum....