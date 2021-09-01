Ogün Genç Kaçmaz: Sistemsizlik, sistem sayılırsa…

Sporun içinde başarıya ulaşmak için birçok faktörü zamanında ve yerinde uygulamak esastır. Bunların en önemlilerinden biri de istikrardır. Doğru planlama, yerinde kadro seçimi, strateji belirleme ile sabır gösterilmesi durumunda hedefe ulaşmada önemli yol katedilir. Ülkemizde kısa vadede başarılara ulaşma isteği gerçeğini her geçen gün farklı örneklerle yaşıyoruz.

Ekonomik sorunlar katlandıkça kağıt üzerindeki projelerin ve kaynakların hayata geçirilememesi nedeniyle kulüpler içerisinde sorunlar baş gösteriyor. Farklı şekilde de bu olumsuzluklar yansıyor. Futbol liglerinin geçtiğimiz sezon oynanmaması sonrasında farklı periyotlarda pandemi koşullarında başlayan hazırlıklar ilkleri yaşatıyor. Sonuçta yeni lig sezonunun başlamasına iki hafta kaldı. Kan değişimi gerekçeleriyle genelde müsabaka döneminde hızlanan teknik adam değişikliklerinde bu yıl lig başlamadan enflasyon yaşanıyor.

Ekonomik sıkıntılar yanında yönetim-teknik direktör-futbolcu üçgeninde iletişim sorunları ve güvensizlik öne çıkan gerekçeler. Ayni frekansta olmayan tarafların, birbirlerinin arkalarından kuyu kazmaları köprülerin atılmasını getiriyor. Değişime gitmek isteyen yöneticilerin zaman zaman futbolcularla sıkı fıkı olduğunu da gördük, teknik adamların girmemeleri gereken toplara girerek dengeleri bozduklarına da şahit olduk. Pamuk ipliğine bağlı bazı birliktelikler de bağlasan durmaz misali kopuyor. Sistemsizlik, sistem sayılma noktasında.

Süper Lig’e bakacak olursak Yenicami’de sezon öncesi çalışmalara başlaması beklenen Özgü Bayraktar görevini bıraktı. Girne Halk Evi’nde de Emre Perçinci ve Derviş Kolcu ile yollar ayrıldı. K.Kaymaklı’da Niyazi Göksun ve Göçmenköy’de Hakan Sermaye de sezona başlayamayan isimler oldu. Türk Ocağı’nda Mehmet Bolkan ile ipler koparılırken son olarak M.A.Yeşilova’da Şenol Cambulat istifa etti. 16 takımlı bir ligde 6 takımın teknik adamları sezon başlamadan görevlerinden alınıyor veya istifa noktasına geliyorsa tablonun kötülüğü ortaya çıkar. Bu olumsuz gidişat Türkiye’de de artışla göze çarpıyor. Süper Lig’de 3 hafta geride kalırken 5 teknik direktör takımlarından ayrıldı. Kasımpaşa, Kayserispor, Adana Demirspor, Göztepe ve Alanyaspor’un teknik adamları göz açıp kapayıncaya kadar gitti, hem de lig sıralamasında bu 5 takım da son 5 sırada bulunan takımların üzerinde sıralanıyorlar.

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01/09/2021 09:22