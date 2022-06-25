Ogün Genç Kaçmaz: Sözleşmeleri getirmeyip kitabı tersten okumak

Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nda alınan kararla serbest transfer şartlarındaki değişime haklı tepkiler geliyor.

Bir yaş ve bir yıl ileriye atıp futbolcunun serbest kalma koşulunu 29 yaş, 4 hizmet yılına çıkarmak kitabı baştan değil sondan okumaya başlamakla eş değerdir. Köleliğe devam edilmesidir.

2008 yılında Transfer Talimatı düzenlenirken ben de komitede bulundum. Bir sezon uygulandıktan sonra Niyazi Okutan dönemi sona erip Ömer Adal görevi tekrar devralınca maalesef 10 dakika içinde el yordamıyla sözleşmeleri ve disiplini getiren, olayı denetim altına alan talimat genel kurulda kaldırıldı.

Farklı gerekçelerle de kulüpler tarafından sözleşme sistemi gündemden uzak tutulmaya çalışıldı. Futbolcular Derneği'nin çabaları yıllardır sonuç vermedi.

Bu gelişmeler yaşanırken sözleşmeler hem kulüpler hem futbolcular için kriterler çerçevesinde çözüm olarak görülürken bugünkü karar abesle iştigaldir.

Sözleşmelerin uygulamaya gireceği transfer talimatıyla piyasa daha şeffaf ve dengeli olacak. 29 yaş serbestliği tartışılmayacak, sözleşmeye göre hareket edilecek. Yalan dünyasının hükmü azalacak, sistem oturunca iki tarafın da korunduğu süreç yaşanacak.

Geç olsa da kurulacak komitelerle bu sorunlar yumağının çözümünün üstüne gidilmeli, sözleşmeler yanında takım sayıları ve statüler mutlak surette ellenmelidir.

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25/06/2022 17:51