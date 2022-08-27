Ogün Genç Kaçmaz yazdı: MTG- DTB maçı beni daha çok heyecanlandırıyor

Bu sarı yeşil Mağusa Türk Gücü değil AEK Larnaka

UEFA Avrupa Liginde AEK, Fenerbahçe'nin grubuna düşünce Türkiye-Güney Kıbrıs takımlarının eşleşmelerinde gündeme gelen ayni muhabbetler, ayni cümlelerle tartışılmaya başladı.

Uzatmaya gerek yok, uluslar arası hukuk ve sportif kurallar mevcut durumda adaya girişin-çıkışın şartlarını koyuyor. İster tanımam deyin ister başka nedenler gösterin. Prosedür belli. Fenerbahçe popüler olduğu için sorun gündeme oturdu, birçok branşta bu müsabakalar yapılıyor. Bize karşı ambargolar var, spor üstü engelleme lobileri var da bizimkiler buna karşı ne yapıyor. Var mı bir çaba, hak arama, mücadele? Hamasi nutukların devam ettiği, somut ve sonuç alıcı adımların atılmadığı, içe kapanmanın sıkıntılarının, çıkar çatışmalarının sürdüğü süreci yaşıyoruz.



13 Ekim'deki AEK Larnaka- Fenerbahçe maçını Kıbrıslı Türkler yaklaşık 300 taraftarla yine tribünden seyredecek.

Net olan öğretilmiş çaresizlik bizim şampiyonumuz MağusaTürkGücü, Bolu kampındaTFF 3.Lig takımları Çatalcaspor ve Osmaniyespor'la hazırlık maçında karşılaşabilirken komşu renktaşı AEK Larnaka da Şampiyonlar Ligi ön elemesinde penaltılarla saf dışı kaldıktan sonra Partizan ve Dnipro'yu eleyerek Avrupa Liginde 6 maçlık gruplara kalıyor, adeta para basıyor.

Önemli bir zaman dilimini sportif olayları izleyerek ve değerlendirerek geçiriyorum. Birçok ülke ligini de takip etmeye çalışıyorum. İyi bir Fenerbahçe taraftarıyım, bu sezon da pozitif görüntüleri var ancak en samimi duygularla şunu söyleyebilirim bizim çocukların Lefkoşa Atatürk Stadı'nda 16 Eylül'deki Süper Kupa finalinde Mağusa Türk Gücü- Doğan Türk Birliği maçı beni daha fazla heyecanlandırıyor. Larnaka'da karşılaşacak takımların renkleri gibi sarı yeşile karşı sarı lacivertlilerin, bizim takımlarımızın Lefkoşa'daki mücadelesinde hiçbir suçları olmadan çok şeyleri kaçıran gençlerimize destek olmalıyız.

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27/08/2022 15:32