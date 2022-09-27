Oğuz: 2011 sonrası işe girenlerle ilgili barem düzenlemesi onaylandı

Başbakan Vekili Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz BRT’ye, teknik kurulun bugün toplanarak baremlerle ilgili düzenlemeyi görüştüğünü ve onayladığını açıkladı.

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27/09/2022

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Oğuz: 2011 sonrası işe girenlerle ilgili barem düzenlemesi onaylandı

Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş-Ücret ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında istihdam edilenlerin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik süreç işliyor…

Başbakan Vekili Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz BRT’ye, teknik kurulun bugün toplanarak baremlerle ilgili düzenlemeyi görüştüğünü ve onayladığını açıkladı.

Oğuz, düzenlemenin savcılık görüşüne mütakip Bakanlar Kurulu’ndan sürkile olacak geçeceğini söyledi.

Oğuz “Bu durumda barem cetvellerindeki artışlarla ilgili vermiş olduğumuz sözü yerine getirmiş oluyoruz. Başbakan Ünal Üstel yurda döndükten sonra da anlaşılan konularla ilgili mutabakat metni imzalanacak” dedi.

BRT

27/09/2022 15:51
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TAGS: dursun oğuz
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