Oğuz: 2021 bütçesi pandeminin süreceği göz önüne alınarak

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 2021 bütçesinin, koronavirüs pandemisinin bu yıl da devam edeceği göz önüne alınarak hazırlandığını ve reel sektörün desteklenmeye devam edileceğini söyledi.

Bütçede, personel giderleri ve cari giderlerin büyük pay tuttuğunu kaydeden Bakan Oğuz, ek mesai giderleri konusunda tedbir alınması gerektiğini belirtti. Oğuz, bütçe açıklarına karşı atılması gereken adımlardan taviz verilmeyeceğini vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, KKTC 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşüyor.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında Meclis Mavi Salon’da toplanan komite, bugün sunuş konuşmalarının ardından bütçenin genelini ele alacak ve ardından Cumhurbaşkanlığı ve Meclis bütçelerini görüşüp oylayacak.

Pandemi önlemleri çerçevesinde basın mensuplarının alınmadığı toplantının açılış konuşmaları bölümü, Meclis’in Facebook sayfasından canlı yayınlandı.

Sunat Atun başkanlığındaki komitede CTP milletvekili Fikri Toros Başkan Vekili; UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Menteş Gündüz, Yasemi Öztürk, HP milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve CTP milletvekili Salahi Şahiner üye olarak görev yapıyor. Komitenin ilk toplantısına, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da katıldı ve konuşma yaptı.

KKTC’de geçen yıl ekim ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve ardından yaşanan hükümet boşluğu nedeniyle 2021 bütçesi, yeni hükümetin kurulmasıyla gecikmeli olarak Meclis’e sunuldu. Bu nedenle komitede her yıl kasım ayında yapılan bütçe görüşmeleri bu yıl ocak ayına sarktı ve gecikme nedeniyle görüşme programı kısaltılarak 5 günle sınırlandırıldı.

ATUN

Komitenin bugünkü ilk toplantısı Ekonomi, Maliye ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun’un açılış konuşmasıyla başladı.

Atun, ülkenin bir salgın hastalık sürecinden geçtiğine işaret ederek komite çalışmalarında bu yönde düzenlemeler yapıldığını anlattı.

Bütçenin halkın refah düzeyini artırmayı amaçladığını dile getiren Atun, geride bırakılan 2020 yılına ilişkin kısa bir değerlendirmede bulundu.

KKTC’nin sağlık yönünden pandemiyi en iyi yöneten ülkelerden olduğunu ifade eden Atun, bunu gerçekleştirmek için alınan kararların ekonomiye etkileri de olduğunu anlattı.

Geçen yılki bütçe görüşmelerinde bütçe açığına işaret ettiğini anımsatan Atun, atılması gereken adımları önceki yıllarda ifade ettiğini dile getirdi.

2018-2019-2020 döneminde gerekli adımların atılmaması nedeniyle ağır zafiyetler oluştuğunu anlatan Atun, KKTC ekonomisinin bu 3 yılda topal ördek misali bir modelde ilerlediğini söyledi.

Atun, ekonomik program yani bir yol haritasının olmamasının karaktersiz bir ekonomi yönetimine yol açtığını dile getirdi, önceki yıllara ait ekonomik verilere işaret etti.

Pandemi sürecinin getirdiği belirsizliklere işaret eden Atun buna plansızlık da eklenince ortaya kötü bir tablo çıktığını anlattı.

2021 yılı bütçesinin 10 milyar 140 milyon TL büyüklükle sunulduğunu kaydeden Atun bütçe detaylarını verdi ve bütçe açığına işaret etti.

Bütçenin geçen yıldan bu yıla yüzde 14’lük büyümeyle hazırlandığını belirten Sunat Atun, gelirlerdeki daralmaya işaret etti.

Tüm bunlar göz önüne alındığında bu sene ekonomik kalkınma ve büyüme için çok büyük gayretlerin ortaya konması gerektiğinin görüldüğünü kaydeden ve yerel gelirlerin artırılmasının önemine işaret eden Atun, üretken bir ekonominin gerçekçi, ayakları yere basan, güçlü bir ekonomik planla sağlanabileceğini vurguladı.

OĞUZ: “BÜTÇE, PANDEMİNİN SÜRECEĞİ GÖZ ÖNÜNE ALINARAK HAZIRLANDI”

Ardından Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 2021bütçesiyle ilgili sunuş konuşması yaptı. Bütçenin hazırlanmasına katkıda bulunanlara teşekkür eden Bakan Oğuz, süreçte ortaya konacak tüm katkılardan yararlanmak istediklerini söyledi.

Pandemiye işaret eden Oğuz, harekete geçme kararlılıklarının alınan önlemlerle kanıtlandığını kaydetti.

Karantina uygulamasıyla pandeminin yayılmasının durdurulduğunu belirten Oğuz, bütçenin pandeminin bu yıl da devam edeceği göz önüne alınarak hazırlandığını dile getirdi.

Pandemi nedeniyle tüm dünyada ülkelerin bütçe açığıyla karşı karşıya kaldığını anlatan Oğuz, dünya ekonomisinde daralma beklentisi olduğuna değindi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, pandeminin reel sektördeki etkilerini azaltmak için alınan önlemlerin bütçede yarattığı etkiye işaret ederek sağlık için yapılan harcamalara da değindi.

“REEL SEKTÖRE DESTEK SÜRECEK”

2021 yılında da reel sektörün desteklenmeye devam edileceğini açıklayan Oğuz, 2020’de verilen desteklerle ilgili bilgi verdi.

Pandeminin 2021’de de devam edeceğini bunun bütçeye de etki edeceğini dile getiren Oğuz, bu bağlamda yapılan düzenlemelere işaret etti.

“BORÇ YÜKÜ KANAYAN YARA”

Dursun Oğuz, ülkenin kanayan yarası olarak tanımladığı aşırı borç yükündeki artışa da işaret ederek bunun kontrol altında tutulması ve azaltılmasının öncelikli hedeflerden olması gerektiğini kaydetti.

“PERSONEL GİDERLERİ VE CARİ GİDERLER BÜYÜK… EK MESAİ GİDERLERİ İÇİN TEDBİR ALINMALI”

2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı hakkındaki detaylar hakkında bilgi veren Oğuz, bütçe giderleri açısından personel giderler ve cari giderlerin büyüklüğüne işaret etti.

Ek mesai giderleri konusunda tedbir alınması gerektiğini anlatan Oğuz, bütçe açıklarına karşı atılması gereken adımlardan taviz verilmeyeceğini kaydetti.

Vergi sistemini daha çağdaş ve adil bir yapıya ulaştırmayı hedeflediklerini söyleyen Oğuz, bu bağlamda teknolojiden yararlanmanın da hedefleri arasında olduğunu dile getirdi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, kayıt dışılığı kontrol altına almak için adımlar atılacağını ifade edrek, 2021’de de reel sektörün desteklenmeye devam edileceğini anlattı.

ULUÇAY: “TÜM DÜNYA EKONOMİLERİ DARALDI… DAHA RASYONEL POLİTİKALAR HAYATA GEÇİRİLMELİ”

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da bütçe hazırlığını titizlikle yürütenlere teşekkür etti. Uluçay hükümet kurulması sürecinin uzaması nedeniyle komite çalışmalarının kısa tutulduğunu anlattı.

2020 yılının tüm dünyada ekonomilerin pandemi nedeniyle daraldığını kaydeden Uluçay, 2021 yılında da ekonomik anlamda bir küçülme beklendiğini kaydetti.

Bu nedenle 2021’de daha rasyonel politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Uluçay, Nisan ayına kadarki süreç doğru yönetilebilirse özellikle yaz aylarında turizm alanında ciddi anlamda gelir imkanı elde edilebileceğini söyledi.

Uluçay, aynı şekilde gerekli önlemler alınabilirse, yükseköğretim açısından da bu süreçte gereken tedbirlerin alınmasıyla olumlu sonuçlar sağlanabileceğini anlattı.

Meclis Başkanı Uluçay özellikle Brexit sonrası İngiltere ile KKTC arasında oluşturulabilecek ticari köprülerin ülke ekonomisinin gelişmesi için daha ciddi adımlar atılmasında önemli bir öğe olabileceğini kaydetti.

TOROS: “ETKİN KAYNAK DAĞILIMI ÖNEMLİ”

Komite Başkan Vekili Fikri Toros da konuşmasında, ülkedeki ekonomik aktivitenin yeniden canlandırılması, işsizliğin önlenmesi, sağlık ve eğitimin tekrar şekillendirilmesi gibi konuların bütçenin temel unsurları arasında olması gerektiğini ifade etti.

Toros, etkin kaynak dağılımının bu bağlamda önemli olduğunu dile getirdi.

Çeşitli nedenlerle KKTC’de para politikaları zemininde herhangi bir planlama ya da uygulama yapmanın mümkün olmadığını belirten Toros, böylece geriye ekonomi yönetiminde elde sadece maliye politikalarının kaldığını anlattı.

“BÜTÇE VERİLERİ DERİN HAYAL KIRIKLIĞI VE ENDİŞE YARATTI”

2021 bütçe verilerinin derin bir hayal kırıklığı ve endişe yarattığını dile getiren Toros, yüzde 14,91 artışla sunulan bütçede 760 milyon TL bütçe açığı öngörüldüğüne işaret etti.

Kamu iç borçlarının ödenmeye başladığını, faiz taksitlerinin düzenli ödenmesinin büyük önem arz ettiğini söyleyen Toros, bu nedenle bütçede buna ayrılan rakamın artırılması gerektiğini dile getirdi.

Toros, mahalli gelirlerle cari giderlerin karışlanabilmesi gerektiğini söyledi.

KOBİ’lere ve esnafa destek verilmesi gerektiğini söyleyen Toros, devletin reel sektörde gelirleri olması gereken noktaya çekmesinin de şart olduğunu ifade etti.

Fikri Toros konuşmasında bütçe yasa tasarısının hazırlanmasına katkı koyan herkese teşekkür etti.

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08/01/2021 12:29