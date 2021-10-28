Oğuz, 29 Ekim Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Oğuz, mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘En Büyük Eserimdir’ diyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. Yılını coşkuyla kutluyoruz. Bugünün anlam ve önemi gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor” dedi.

Bakan Oğuz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin 98. Yıl dönümünü birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyet, işgal edilen ülkeyi düşmandan kurtarmak için canlarını siper eden vatan evlatlarının zaferidir. Bu uğurda hayatını kaybeden ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Birlik ve beraberliğin ve azmin zaferi olan büyük mücadelenin bizi bu günlere getirdiğinin farkında olup, bizlere bırakılan mirası da daha ileriye taşımanın gayreti içinde olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını, kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

Bu habere tepkiniz:



28/10/2021 16:35