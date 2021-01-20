Oğuz: 5 bin TL’nin altındaki maaşlardan HP kesilmeyecek

Sosyal yardım maaşlarına HP yansıtılacak

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20/01/2021

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Oğuz: 5 bin TL’nin altındaki maaşlardan HP kesilmeyecek

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, maaşları 5 bin TL’nin altında olan devlet çalışanlarından hayat pahalılığı (HP) kesintisi yapılmayacağını açıkladı.

Genç TV’de Mustafa Alkan’ın “Er Meydanı” programına katılan Dursun Oğuz, hayat pahalılığı kesintileriyle ilgili bilgi verdi. Dursun Oğuz, Başbakan Ersan Saner ile yaptığı istişare sonunda, maaşı net 5 bin TL’nin altında olan devlet çalışanlarının maaşlarından HP kesintisi olmayacağını duyurdu. 5 bin TL net ve üzerindeki maaşlardan kesinti yapılacağını ifade eden Dursun, “Bu da demek oluyor ki 5338 kişi yüzde 10.67 oranındaki hayat pahalılığı artışını alacak” dedi.

Oğuz ayrıca, sosyal yardım maaşı alanların, engellilerin maaşlarına HP’nin yansıyacağını, onlara kesinti yapılmayacağını kaydetti. Bakan Oğuz, 3 ay boyunca yapılacak HP kesintilerinin ileride hak sahiplerine ödeneceğini, bunun bir hak olduğunu ve devletin uygun zamanda bu yükümlülüğünü yerine getireceğini vurguladı.

20/01/2021 14:38
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TAGS: dursun oğuz, hayat pahalılığı, maaş
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