Oğuz: 83 yıldır özlemle anıyoruz

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Mustafa Kemal Atatürk’ün, ölümünün 83’üncü yıldönümü dolayısı ile mesaj yayımladı.

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10/11/2021

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Oğuz: 83 yıldır özlemle anıyoruz

 Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, ölümünün 83’üncü yıldönümü dolayısı ile mesaj yayımladı.

Oğuz mesajında şu sözlere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 83. yıldönümünde özlemle anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, ileriyi görerek gelecek nesillerin rehberi olmuş, fikirleri ile bir devrin değil her devir rehber olmuştur. Onun ileri görüşlülüğü, düşünceleri bizlere yol göstermiştir. Gelecek nesiller de Ata’mızın aydınlattığı bu yoldan yılmadan yürüyerek hedeflerine ulaşacaktır. İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü büyük 83. Ölüm yıldönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.”

10/11/2021 10:56
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TAGS: Maliye Bakanı, Dursun Oğuz, atatürk, 10 kasım, mesaj,
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