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Oğuz, Adem'i Kaybetmenin Derin Üzüntüsü İçerisinde Olduklarını Belirtti

 UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz, eski bakan ve milletvekillerinden Sonay Adem'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduklarını belirtti.

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30/10/2018

Oğuz, Adem'i Kaybetmenin Derin Üzüntüsü İçerisinde Olduklarını Belirtti

Oğuz mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Yıllarca ülke demokrasimize, hem sivil toplumda hem de Gazimağusa Milletvekili olarak Cumhuriyet Meclisi'nde hizmet vermiş değerli insan Sonay Adem'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz, merhuma tanrıdan rahmet, yaslı ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."

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TAGS: dursun oğuz, ubp, haber, kıbrıs
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