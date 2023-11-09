Oğuz: Atatürk, nesilden nesile aktarılacak ve bize bıraktığı mirasla ilelebet yaşatılacaktır

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz; Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Oğuz mesajında şu sözlere yer verdi; ‘’29 Ekim 1923’de bağımsızlığımızı, varlığımızı ve daima olacağımızı tarihe adını Cumhuriyet koyarak not düşen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, nesilden nesile aktarılacak ve bize bıraktığı mirasla ilelebet yaşatılacaktır. Onun bağımsızlığımız için vermiş olduğu mücadelesini anlamak ve bize bıraktığı emanetlere sahip çıkmak her Türkün sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 85’inci yıl dönümünde saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum.”