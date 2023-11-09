Oğuz: Atatürk, nesilden nesile aktarılacak ve bize bıraktığı mirasla ilelebet yaşatılacaktır

Bakan Oğuz Atatürk’ün vefatının 85. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

ads ads ads ads
09/11/2023

ads
Oğuz: Atatürk, nesilden nesile aktarılacak ve bize bıraktığı mirasla ilelebet yaşatılacaktır

 İçişleri Bakanı Dursun Oğuz; Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Oğuz mesajında şu sözlere yer verdi; ‘’29 Ekim 1923’de bağımsızlığımızı, varlığımızı ve daima olacağımızı tarihe adını Cumhuriyet koyarak not düşen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, nesilden nesile aktarılacak ve bize bıraktığı mirasla ilelebet yaşatılacaktır. Onun bağımsızlığımız için vermiş olduğu mücadelesini anlamak ve bize bıraktığı emanetlere sahip çıkmak her Türkün sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 85’inci yıl dönümünde saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum.”

09/11/2023 13:28
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: dursun oğuz, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.