Oğuz, Azerbaycan’da EİT toplantısına katılacak

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01/12/2019

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Oğuz, Azerbaycan’da EİT toplantısına katılacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Bakü’de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) Tarım Bakanları Toplantısı’na katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Oğuz ve beraberindeki heyet, 3 ve 4 Aralık’ta Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bu yıl altıncısı düzenlenecek olan EİT Tarım Bakanları Toplantısı’na katılmak amacıyla yarın ülkeden ayrılacak.

Heyet, EİT üyesi ülkelerle birlikte çalışmalara katılacak. Bakan Oğuz, temaslarının ardından 5 Aralık’ta adaya dönecek.

01/12/2019 12:36
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TAGS: Oğuz, Azerbaycan’da EİT toplantısına katılacak, HABER, KIBRIS,
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