Oğuz, Azerbaycan’da EİT toplantısına katılacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Bakü’de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) Tarım Bakanları Toplantısı’na katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Oğuz ve beraberindeki heyet, 3 ve 4 Aralık’ta Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bu yıl altıncısı düzenlenecek olan EİT Tarım Bakanları Toplantısı’na katılmak amacıyla yarın ülkeden ayrılacak.

Heyet, EİT üyesi ülkelerle birlikte çalışmalara katılacak. Bakan Oğuz, temaslarının ardından 5 Aralık’ta adaya dönecek.

01/12/2019 12:36